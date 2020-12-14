В Башкирии из-за коронавируса запретили водить хороводы

Возле елки можно будет только фотографироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой для ребенка Новый год без хоровода? Никакой, скажут абсолютно все. Однако в этом году малышам придется смириться с их отсутствием – из-за коронавируса их запрещено проводить и в помещениях, и на улице. Об этом сегодня 14 декабря заявила Амина Шафикова, министр культуры, на оперативном совещании.

Возле елок можно будет только фотографироваться.

Напомним, что из-за распространения вируса отменена и Республиканская елка. Те, кто должен был на нее попасть, обойдутся лишь подарков от имени главы республики.