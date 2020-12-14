Мать из Башкирии обвинила сына-подростка в уголовном преступлении

То самое фото, которым поделился подросток после задержания

Жительница башкирского села Иглино обвинила 15-летнего сына в угоне ее автомобиля. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию ранним утром 11 декабря. Она рассказала, что несколько часов назад ее сын совершил угон припаркованной во дворе Honda Civic.

Гаишники смогли найти автомобиль только к вечеру. Они заметили его возле жилого дома, причем за рулем находился уже другой юноша. Самого угонщика на месте не было. К его розыску подключились сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, где тот состоит на учете. 12 декабря парень сам вернулся домой и дал признательные показания. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

После разбирательства подросток гордо выложил на своей странице в соцсетях фотографию из салона патрульной машины и написал, что полицейские «ломают жизнь молодым людям». Правда, о собственном проступке парень тактично умолчал.