Власти Башкирии из-за коронаивруса отменили республиканскую елку и запретили хороводы

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В Башкирии в связи с пандемией коронавируса отменено традиционное праздничное мероприятие – республиканская елка. В этом году ее могли посетить 780 школьников: отличники учебы, победители олимпиад, дети с ограничениями здоровья и воспитывающиеся в многодетных семьях. Об этом сообщила глава регионального министерства семьи Ленара Иванова.

– [Дети] должны получить от имени главы республики новогодние подарки. Это должно произойти 25 декабря – в начало старта нашего календаря мероприятий, – обратилась Иванова к главам муниципалитетов.

На том же оперативном совещании министр культуры Башкирии Амина Шафикова заявила, что в республике запрещается проведение всех хороводов вокруг елок – как в помещениях, так и на улице. По словам чиновницы, в регионе запланировано более 21 тысячи праздничных мероприятий, причем 9 тысячи из них пройдут в онлайн-режиме.