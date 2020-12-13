Женщина из Башкирии угодила в секс-скандал, переспав с ребенком

Мальчик из Башкирии не будет судиться с женщиной, которая забеременела от него

В Салавате оправдали местную жительницу, которая занималась сексом с несовершеннолетним.

По данным пресс-службы суда, совершеннолетняя жительница Салавата добровольно вступила в половую связь с мальчиком, не достигшим 16 лет. Вскоре об этом узнала общественность, и даме пришлось отвечать за свой поступок перед законом, как бы необычно это не звучало.

В суде ответчица заявила, что пострадавший от ее действий ребенок не имеет к ней никаких претензий. Более того, она начала сожительствовать с молодым человеком и даже ждет от него ребенка. Будущий несовершеннолетний отец и его законные представители также подтвердили, что не имеют к женщине никаких претензий.

В итоге судья решил освободить женщину от уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

По предварительной информации, освобожденной от уголовной ответственности может быть жительница Башкирии, которую обвиняли в сексе с ребенком летом 2020 года.