Рабочие оставят здание правительства Башкирии без холодной воды из-за ремонта

В Уфе десятки жилых домов и здание правительства Башкирии останутся без холодной воды 14 и 15 декабря.

В «Уфаводоканале» сообщили, что в период с 14 декабря по 15 декабря рабочие будут врезать новый участок водопровода по улице Тукаева. Из-за этого без холодной воды останутся здания правительства Башкирии, хозблок по адресу Тукаева, 46а, и госпиталь ветеранов войн.

15 декабря с 10 до 20 часов холодной воды не будет в некоторых домах в Орджоникидзевском и Советском районах Уфы.

На севере города неудобства испытают жильцы и работники зданий по адресам улица Комарова, 5/2, 7, 9, 9/3, 9а, 24 26, 32, 34, Космонавтов, 1, 2, Западная с 1 по 35, Первомайская, 1 и 1а.

В Советском районе воду отключат по адресам улица Злобина, 32, 34, 38, 40 и 42.