В Башкирии с забора сняли обмороженное тело женщины

В деревне Дема в Башкирии женщина погибла, застряв в заборе.

Жуткая фотография несчастной появилась в соцсетях вечером в субботу, 12 декабря. Автор снимка рассказал, из-за чего могла погибнуть женщина – ночью она якобы перелезала через забор, но застряла в нем и не смогла выбраться самостоятельно. Из-за позднего времени суток ей так и не смог никто помочь.

В Следкоме Башкирии журналисту «КП-Уфа» подтвердили информацию о гибели женщины. По предварительной версии, ее смерть не имеет криминального характера.

Тем не менее, сейчас следователи проверяют все обстоятельства трагедии и проводят различные экспертизы и проверки.