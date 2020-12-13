Пропавшую на выходных школьницу спортивного телосложения из Уфы подали в розыск

В Уфе разыскивают пропавшую 16-летнюю Нурию Х.

Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Нурию Христафорову из Уфы. Волонтеры сообщили, что в последний раз девушку видели в субботу, 12 декабря. Известно, что пропавшая вышла из своей квартиры, но обратно уже не вернулась. Обеспокоенные родственники Нурии решили обратиться за помощью к волонтерам.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, спортивное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза.

Была одета: бело-голубая куртка, черные штаны, серые кроссовки и серая шапка.

Если вы знаете, где может находиться пропавший ребенок – сообщите об этом волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию.