Уфимка сделала прививку от коронавируса и рассказала о побочных эффектах

Уфимка сделала прививку от коронавируса и рассказала, что происходило с ее организмом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфимка Ален Савельева сделала прививку от коронавируса и рассказала об ощущениях в соцсетях.

Девушка сообщила, что сделать вакцину ей предложили на работе. Любопытно, что из всего коллектива на прививку решились всего два человека.

- Вечером у меня поднялась температура до 37 градусов. Мне хотелось спать и болела голова, как при обычной простуде. Утром я проснулась как огурчик – померила температуру, было 38 градусов. Чувствовала я себя намного лучше при такой температуре, чем вечером, поэтому я решила не пропускать работу. Вечером того же дня температура была высокой – 38,4. Я решила не принимать парацетамол, а просто посмотрела фильм и легла спать. На третий день все нормализовалось, - пишет уфимка.

В комментариях пользователи поддержали желание девушки сделать прививку в числе первых.