Минздрав Башкирии обнародовал данные о двух новых жертвах коронавируса

За сутки от коронавируса скончались два жителя Башкирии - мужчина и женщина

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало данные о двух новых жертвах коронавируса. Напомним, общее число умерших от инфекции 10 декабря увеличилось до 94 человек.

От COVID-19 скончались 69-летняя женщина из города Октябрьского и 55-летний мужчина из Гафуриийского района. У первой среди сопутствующих заболеваний была гипертоническая болезнь третьей степени и хронический бронхит. Что касается жители Гафурийского района, то о его анамнезе информацию Минздрав пока не получил. Мы добавим ее в статью, как только она появится.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии коронавирусом заразились 15 859 жителей, 12 911 из них выписаны по выздоровлению. Сейчас болеют 2,8 тысячи человек, 46 находятся в тяжелом состоянии, 13 – на ИВЛ.