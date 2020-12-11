В квартире уфимский пятиэтажки скончался 8-месячный малыш

Медики констатировали смерть ребенка

В квартире пятиэтажного дома в центре Уфы скончался 8-месячный мальчик.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мертвым ребенка заметили родители глубокой ночью 9 декабря. Они вызвали «скорую», однако медики только констатировали смерть малыша. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники не заметили на теле ребенка никаких внешних повреждений. По всей видимости, он скончался или из-за несчастного случая, или из-за болезни.

Для уточнения причин смерти младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу.