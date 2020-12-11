Уфимский врач рассказал, какую диету нужно соблюдать в пандемию и при заражении COVID-19

фото: инстаграм Глеба Глебова

Уфимский врач Глеб Глебов, лечащий больных коронавирусом в ковид-госпитале, рассказал, какую диету нужно соблюдать во время пандемии и при заражении COVID-19. Необходимость в этом вызвана тем, что повышенное тромбобразование является фактором риска при инфицировании.

– Возраст более 40 лет, повышенная масса тела, постельный режим более трех суток, варикозное расширение вен нижних конечностей, онкологические заболевания, хроническая сердечная недостаточность, острые хронические инфекции, перенесённые инсульты с парезами - все это является предрасполагающими факторами к повышенному тромбообразованию, – отметил Глебов.

Он рекомендует перейти на средиземноморскую диету. Специалист утверждает, что ее соблюдать «легко и приятно». Вот что для этого нужно:

– ограничить потребление животных жиров и красного мяса (до 1-2 раз в неделю);

– чаще потреблять растительные жиры и белки, а также есть рыбу и растительную пищу;

– пить не меньше литра-полутора жидкости в день. Это может быть не только вода, но и суп, кисель и чай.

В качестве ремарки Глебов отметил, что на увеличение риска тромбозов может повлиять прием оральных контрацептивов.