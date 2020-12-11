фото: "Лиза Алерт"

В Уфе прекращены поиски не вернувшихся из школы брата и сестры. Об этом сообщили в организации «Лиза Алерт». По их данным, детей удалось отыскать. Что с ними произошло и где их нашли, волонтеры не уточнили, ограничившись сообщением, что пропавшие живы.

Напомним, 12-летняя девочка и 14-летний мальчик не вернулись домой из школы 10 декабря. Об их поисках было объявлено минувшей ночью. Активисты вместе с добровольцами прочесывали все районы города и смогли обнаружить детей к утру.