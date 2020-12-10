Стало известно содержание предсмертной записки 25-летней уфимки

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В Уфе нашли тело 25-летней девушки, рядом с которой обнаружили предсмертное послание. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Тело молодой уфимки 9 декабря обнаружили прохожие во дворе дома. Известно, что с 3 декабря она снимала в этой панельке квартиру.

Правоохранители обследовали жилище и нашли там тетрадку с прощальным посланием, в котором девушка описывает свои мысли и просит ее простить. Известно, что несколькими неделями ранее не стало молодого человека погибшей. Однако нельзя утверждать, что две смерти могут быть хоть как-то связаны между собой.

Хозяева квартиры, которую снимала девушка, рассказали, что та была спокойной и никого в себе не водила. Криминалисты изъяли с места происшествия сотовый телефон, две связки ключей и тетрадь с записями.