Турбазы и дома отдыха в Башкирии продолжат работать и в новогодние каникулы

Турбазы будут работать в Башкирии в новогодние каникулы Фото: Александр РОГОЗА

Турбазы и дома отдыха Башкирии будут принимать посетителей в новогодние каникулы. Об этом на международном бизнес-форуме сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что решение оставить открытыми туристические объекты – равно как и рестораны с кафе – было принято исходя из того, что ситуация с коронавирусом находится «под контролем».

– По количеству инфицированных на 100 тысяч человек и по количеству смертельных случаев мы находимся в районе 80-х мест по России, – отметил руководитель региона, – сказал Хабиров. – Кроме того, у нашей системы здравоохранения есть запас прочности.

Он подчеркнул, что все заведения – от домов отдыха до общепитов – будут работать только при условии строгого соблюдения санитарных норм и правил.