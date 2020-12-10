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Власти Башкирии не планирует объявлять 31 декабря выходным днем

Об этом «КП-Уфа» сообщили в администрации главы республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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31 декабря в Башкирии не будут делать выходным днем

31 декабря в Башкирии не будут делать выходным днем

Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии не планирует объявлять 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг, выходным днем. Об этом «КП-Уфа» 10 декбаря сообщила пресс-секретарь администрации главы республики Радия Хабирова.

– 31 декабря - рабочий день. Если вдруг будут изменения, мы о них обязательно сообщим, – прокомментировала Диана Ихсанова.

Отметим, что к руководителю региона с просьбой сделать 31 декабря выходным обращались депутаты местного парламента. Они предлагали перенести рабочий день на субботу 26 декабря.

31 декабря в 2020 году объявлен выходным днем в 19 регионах России. Среди них есть и соседний Татарстан.