Власти Башкирии не планирует объявлять 31 декабря выходным днем

31 декабря в Башкирии не будут делать выходным днем Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии не планирует объявлять 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг, выходным днем. Об этом «КП-Уфа» 10 декбаря сообщила пресс-секретарь администрации главы республики Радия Хабирова.

– 31 декабря - рабочий день. Если вдруг будут изменения, мы о них обязательно сообщим, – прокомментировала Диана Ихсанова.

Отметим, что к руководителю региона с просьбой сделать 31 декабря выходным обращались депутаты местного парламента. Они предлагали перенести рабочий день на субботу 26 декабря.

31 декабря в 2020 году объявлен выходным днем в 19 регионах России. Среди них есть и соседний Татарстан.