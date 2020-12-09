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В Уфе до конца года закрыли проезд на участке улицы Карла Маркса

Речь идет об отрезке рядом с ж/д вокзалом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Красным отмечен участок, на котором введено ограничение

Красным отмечен участок, на котором введено ограничение

В Уфе до 25 декабря 2020 года закрыли для проезда автомобилей участок улицы Карла Маркса. Речь идет об отрезке дороги, проходящей рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом сообщили в столичной администрации.

В мэрии пояснили, что ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайного путепровода, который был построен во время реконструкции вокзала.

Власти города попросили горожан и гостей с пониманием отнестись к введенной мере, принесли извинения за возможные неудобства и рекомендовали заранее планировать маршрут.