В Уфе до конца года закрыли проезд на участке улицы Карла Маркса

Красным отмечен участок, на котором введено ограничение

В Уфе до 25 декабря 2020 года закрыли для проезда автомобилей участок улицы Карла Маркса. Речь идет об отрезке дороги, проходящей рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом сообщили в столичной администрации.

В мэрии пояснили, что ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайного путепровода, который был построен во время реконструкции вокзала.

Власти города попросили горожан и гостей с пониманием отнестись к введенной мере, принесли извинения за возможные неудобства и рекомендовали заранее планировать маршрут.