Главархитектура Уфы опубликовала стандарт требований к внешнему облику города

Мэрия может принять стандарт требований к внешнему виду города в начале 2021 года

На сайте уфимской мэрии опубликован Стандарт требований к внешнему облику города, подготовленный Главархитектурой. Администрация столицы объявила публичные консультации по этому проекту, которые продлятся до 21 декабря. Власти намерены принять документ до марта 2021 года.

В общих положениях Стандарта говорится, что он «разработан с целью определения главных направлений развития архитектурно-художественного содержания уличной среды, обеспечения престижа территорий города, повышения их инвестиционной привлекательности, творческого потенциала, создания условий для внедрения новых технологий и современных материалов при проведении работ по дизайнерскому и архитектурному оформлению.

Главархитектура в своем проекте также пишет, что реализация единого стандарта «позволит сохранить (сформировать) архитектурное и градостроительное своеобразие конкретного города, и как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня населения».

В Стандарте обозначаются несколько задач: комплексный подход к оформлению и оборудованию фасадов зданий и размещению на них рекламы; сохранение исторического и архитектурного облика города, а также обеспечение безопасности территории.