Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Федеральный центр дал Башкирии рассрочку по кредитам на 7,3 млрд рублей до 2029 года

Республика брала эти деньги на покрытие бюджетного дефицита
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
До 2029 года Башкирия должна будет вернуть федеральному центру 7,3 млрд рублей

До 2029 года Башкирия должна будет вернуть федеральному центру 7,3 млрд рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Федеральный центр дал Башкирии рассрочку на погашение кредитов в размере 7,3 млрд рублей до 2029 года. Сумма сложилась из семи кредитов, которые республика в разные года брала у государства на покрытие бюджетного дефицита. Об этом сообщил республиканский парламент. Депутаты на ближайшем пленарном заседании намерены утвердить дополнительное соглашение между федеральным и региональным Минфинами, которое было заключено в октябре.

– Этот документ позволяет значительно снизить долговую нагрузку на бюджет республики, что особенно актуально в неблагоприятных для экономики условиях пандемии, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По соглашению, в текущем году республике не придется платить ничего, в 2021-2024 годах Башкирия должна погасить 5% от общей суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – равными долями выплатить оставшуюся часть. Толкачев расценил такой подход как «существенную меру поддержки со стороны федерального центра», которая поможет благополучно преодолеть непростой экономический период.