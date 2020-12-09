Федеральный центр дал Башкирии рассрочку по кредитам на 7,3 млрд рублей до 2029 года

До 2029 года Башкирия должна будет вернуть федеральному центру 7,3 млрд рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Федеральный центр дал Башкирии рассрочку на погашение кредитов в размере 7,3 млрд рублей до 2029 года. Сумма сложилась из семи кредитов, которые республика в разные года брала у государства на покрытие бюджетного дефицита. Об этом сообщил республиканский парламент. Депутаты на ближайшем пленарном заседании намерены утвердить дополнительное соглашение между федеральным и региональным Минфинами, которое было заключено в октябре.

– Этот документ позволяет значительно снизить долговую нагрузку на бюджет республики, что особенно актуально в неблагоприятных для экономики условиях пандемии, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По соглашению, в текущем году республике не придется платить ничего, в 2021-2024 годах Башкирия должна погасить 5% от общей суммы задолженности, а в 2025-2029 годах – равными долями выплатить оставшуюся часть. Толкачев расценил такой подход как «существенную меру поддержки со стороны федерального центра», которая поможет благополучно преодолеть непростой экономический период.