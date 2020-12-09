В уфимской Главархитектуре пояснили, почему было отменено постановление о планировке Кузнецовского затона

фото: Главархитектура Уфы

В уфимской Главархитектуре объяснили ситуацию с отзывом разрешения на разработку проекта планировки Кузнецовского затона (территория между улицей Пугачева и реками Белой и Уфой). Напомним, документ об отмене постановления, который разрешал застройщику «Дионис» проектировать участок на 606 гектарах, был издан мэрией 2 декабря.

– Проект планировки и межевания территории […] разрабатывался коммерческой организацией в 2018 году по собственной инициативе. В целях разработки проекта было подготовлено соответствующее постановление [мэра Уфы Ирека Ялалова]. Так как проект организацией так и не был реализован, постановление было отменено, – передали в градостроительном ведомстве.

Там добавили, что решение о развитии территории в Кузнецовском затоне остается в силе. Работа над ее формированием продолжается. Разработка микрорайона будет разрабатываться за счет средств городского бюджета. Конкурсные процедуры по отбору исполнителя уже ведутся.