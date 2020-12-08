Жительница Башкирии обвинила гражданского мужа в секс-насилии над 10-летней дочерью

Мужчину задержали и заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница одного из сел Салаватского района Башкирии обвинила гражданского супруга в надругательстве над 10-летней дочерью.

Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что женщина обратилась в правоохранительные органы 3 декабря. Полицейским она сказала, что минувшей ночью застала 40-летнего мужа во время того, как он «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении девочки.

Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в Следственный комитет, где против мужчины завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. По данным собеседника, задержанный нигде не работал, а в 2017 году его судили за причинение смерти по неосторожности.