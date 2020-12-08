На вечернике в Уфе иностранец надругался над 18-летней девушкой

Изверг признался в преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в одном из домов под Уфой проходила вечеринка с распитием спиртного. После обильных алкогольных излияний рано утром один из участников изнасиловал 18-летнюю девушку. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в тот же вечер несчастная обратилась с заявлением в полицию и изверга задержали. Им оказался 22-летний уроженец Средней Азии.

По словам собеседника, извращенец сделал свои гнусные дела, применив насилие над беззащитной девушкой. После того, как его задержали и доставили в отделение, он сознался в содеянном. Стражи порядка провели обыск в съемном жилье иностранца, а его самого отвезли в один следственных отделов.