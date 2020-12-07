В Башкирии дотла сгорел дом многодетной семьи, мать сумела спасти четверых детей

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 7 декабря, в деревне Абзелилово, что в Абзелиловском районе Башкирии внезапно вспыхнул жилой дом на улице Полевой. В доме проживала многодетная семья, где воспитываются четверо детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

Около 14 часов дня хозяйка дома, которая сидела на кухне со своей подругой, услышала странный треск на веранде и пошла посмотреть. Увидев в дверной глазок пламя, она тут же вернулась обратно и вместе с подругой начала выводить детей из помещения через окно в зале. Благодаря своевременным действиям женщины никто в пожаре не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что весь дом объят пламенем. После того, как пожар был потушен, стало понятно, что здание сгорело дотла.