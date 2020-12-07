Молодая мать из Башкирии в пьяном угаре выбросила 7-месячную дочь в дверь

Девушка приехала из Башкирии в Магнитогорск, чтобы погостить у подруги

В Магнитогорске 22-летняя жительница Башкирии бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк. Девушка стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство, а за жизнь ее ребенка сейчас борются врачи – у малышки тяжелая травма головы.

Как сообщили коллеги из «КП-Челябинск», инцидент случился 4 декабря. Девушка вместе с младенцем приехала в гости к своей подруге, в квартире которой распивала алкоголь. В какой-то момент она схватила маленькую девочку и бросила ее в косяк двери. Что побудило ее сделать это, не уточняется. Расследованием случая в рамках возбужденного уголовного дела занимается местный Следственный комитет.

Мать заключили под стражу. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. У нее есть еще один ребенок – годовалая дочь.