Минздрав Башкирии объяснил, почему некоторые медики не получили выплаты за работу c COVID-19

В министерстве здравоохранения объяснили перебои с выплатами Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, почему некоторые медики, работающие с инфицированными коронавирусом, не получили стимулирующие выплаты за октябрь. Ситуацию объяснила исполняющая обязанности главы ведомства Динара Еникеева.

– На стимулирующие выплаты медикам […] предусмотрено 3 млрд рублей. Полный расчет за октябрь практически на финале, но до конца не произведен, поскольку денежные средства из федерального бюджета пока не поступали, – сообщила чиновница во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Еникеева также рассказала, что c 1 ноября по 31 декабря медики начнут получать специальные выплаты по линии фонда социального страхования. Минздрав передал в ведомство перечень из 113 учреждений, работники которых получат надбавку. В список, помимо больниц, вошли транспортные компании, обеспечивающие деятельность скорой помощи, и четыре частные клиники.