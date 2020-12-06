Министр образования Башкирии: «По желанию родителей ребенок может перейти на дистанционный режим обучения»

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сегодня, 6 декабря, в прямом эфире на ГТРК «Башкортостан» заявил, что родители могут переводить своих детей на дистанционное обучение по желанию. Он подчеркнул, что летом были внесены поправки в законодательство и теперь для этого необходимо только подать заявление.

- В общей сложности у нас в республике, не касаясь 6-10 классов, порядка 750 ребятишек перешли на дистанционное обучение по заявлению родителей, - заявил Айбулат Хажин.

По его словам, сам он относится к дистанционному обучению с сомнением – очное обучение нельзя ничем заменить.

- Если здоровье ребенка позволяет посещать школу, если он не контактирует с пожилыми жителями, то лучше стараться обучаться очно, - подчеркнул министр.

Напомним, что с предстоящего понедельника, 7 декабря, в большинстве школ Башкирии дистанционное обучение будет прервано - дети снова пойдут в школы.