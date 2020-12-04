МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном тумане

МЧС рекомендует водителям быть особенно осторожными Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сильном тумане.

Аварийное ведомство со ссылкой на Башгидромет сообщило, что завтра, 5 декабря, местами по региону ожидается туман, видимость в котором составит менее 500 метров. Спасатели попросили водителей быть осторожными на дорогах, не совершать обгон, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок.

По данным синоптиков, в этот день местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северным, северо-западным, слабым. Температура воздуха грядущей ночью опустится до -15,-20°, местами -23,-28°, днем будет теплее: -10,-15°.