В Башкирии бездомная женщина убила знакомую, приютившую ее у себя дома

Следователи смогли вычислить подозреваемую в день убийства

В башкирском городе Мелеузе 48-летняя женщина без определенного места жительства убила знакомую, которая приютила ее у себя дома. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По версии правоохранителей, преступление произошло ночью 2 декабря. К тому времени подозреваемая жила у своей 47-летней подруги уже вторую неделю. Столь долгое соседство не понравилось хозяйке квартиры, и она после совместного распития алкоголя стала упрекать знакомую в злоупотреблении гостеприимством.

– Во время конфликта подозреваемая нанесла хозяйке жилища смертельное ножевое ранение в грудь, после чего скрылась с места происшествия, избавившись от орудия убийства. Соседи, обнаружив тело потерпевшей, сообщили в полицию, – рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и в тот же день смогли вычислить подозреваемую. После задержания она во всем созналась. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.