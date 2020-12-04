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Власти Башкирии ввели карантин по бешенству на личном хозяйстве единственного жителя

Там запретили проводить выставки животных, торговать ими и вывозить за пределы ограниченной территории
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Карантин по бешенству на территории личного хозяйства был введен еще 30 ноября

Карантин по бешенству на территории личного хозяйства был введен еще 30 ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белорецком районе Башкирии карантин по бешенству введен на территории личного хозяйства жителя деревни Азнагулово. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, с 30 ноября 2020 года на карантинной территории запрещено «проведение выставок собак и кошек», «торговля домашними животными» и их вывоз за пределы хозяйства.

Хабиров поручил управлению ветеринарии Башкирии установить причины и источники возникновения бешенства и организовать «специальные мероприятия по ликвидации очага» заболевания. Контролировать исполнение указа будет министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

ЧП