Власти Башкирии ввели карантин по бешенству на личном хозяйстве единственного жителя

Карантин по бешенству на территории личного хозяйства был введен еще 30 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белорецком районе Башкирии карантин по бешенству введен на территории личного хозяйства жителя деревни Азнагулово. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, с 30 ноября 2020 года на карантинной территории запрещено «проведение выставок собак и кошек», «торговля домашними животными» и их вывоз за пределы хозяйства.

Хабиров поручил управлению ветеринарии Башкирии установить причины и источники возникновения бешенства и организовать «специальные мероприятия по ликвидации очага» заболевания. Контролировать исполнение указа будет министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.