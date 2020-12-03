У матери из Башкирии забрали детей из-за угрожающей их жизням антисанитарии

фото: МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии по решению суда женщину ограничили в правах на детей 10 и 11 лет, а также на 32-летнего сына-инвалида. Они жили в квартире в условиях антисанитарии, угрожавшей их здоровью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. Сотрудники аварийной службы находились в составе комиссии, которая забрала детей у 52-летней матери.

Однокомнатная квартира, где проживает семья, захламлена мусором и не соответствует требованиям пожарной безопасности. Там отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, в комнатах грязно, в них нет мест для отдыха и развития детей.

фото: МЧС РБ

– Несовершеннолетние дети часто находятся без присмотра и предоставлены сами себе, мать систематически не исполняет обязанности по содержанию малолетних детей, не заботиться об их нравственном и физическом здоровье, своим асоциальным поведением и образом жизни подвергает их опасности, ведет себя агрессивно, – рассказали в МЧС.

По решению суда малолетних детей отправили на реабилитацию в центральную туймазинскую больницу. Недееспособный мужчина проходит обследование в Кандринской ЦРБ.