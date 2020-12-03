В уфимской больнице показали, какие предметы врачам приходилось вытаскивать из людей

фото: фейсбук

Общественник из Уфы Виль Тухватуллин опубликовал в своем фейсбуке фотографии стенда в РКБ имени Куватова с предметами, которые врачам приходилось извлекать из людей.

Своеобразная инсталляция имеет весьма длинное название: «инородные тела, извлеченные у больных эндоскопическим методом из различных отделов желудочно-кишечного тракта, трахеи, бронхов и брюшной полости». Среди представленных предметов есть довольно неожиданные экспонаты: целая стеклянная бутылка, зубная щетка, лезвие от бритвы, а также ложки, ампула и гвозди.

В комментариях к посту одной из пользовательниц увиденное напомнило строки из «Баллады о гвоздях», которую написал поэт Николай Тихонов: «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей».