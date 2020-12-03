КСП нашла нарушения в башкирском санатории на 1,7 млрд рублей

В общей структуре нарушений наибольшая сумма пришлась на бухгалтерский учет Фото: Лия МУРАДЬЯН

Контрольно-счетная палата Башкирии нашла финансовые нарушения в деятельности санатория «Красноусольск» в Гафурийском районе на 1,68 млн рублей. Надзорное ведомство проверило работу учреждения в период с 2017 по 2019 год. В заключении говорится, что у здравницы возрос риск неплатежеспособности и снизилась финансовая устойчивость. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

В общей структуре нарушений наибольшая сумма пришлась на бухгалтерский учет и отчетность – 805 млн рублей. В эту сумму вошло необоснованное списание продуктов (296 млн рублей), количества отдыхающих (71,7 млн рублей), а также лекарственных средств и расходных материалов (60,8 млн рублей).

Из 990 млн рублей, потраченных на госзакупки, 223,6 млн рублей ушло на сделки с нарушениями, связанными с ограничением конкуренции, сговором и приобретением продуктов по завышенной стоимости. Еще 50,6 млн рублей неоправданных затрат пришлось на строительно-монтажные работы, а 24,6 млн рублей – на оплату труда.