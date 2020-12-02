Вахтовика из Башкирии обвинили в сексе с 14-летней девочкой

Девушка-подросток вступила в интимную связь с малознакомым парнем в салоне авто Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жительница Баймакского района Башкирии обвинила вахтовика в сексе с ее 14-летней дочерью. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

30 ноября женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь еще в апреле вступила в половую связь с малознакомым 22-летним молодым человеком по имени Руслан. По версии матери подростка, интимная связь произошла в салоне автомобиля. По всей видимости, девочка по прошествии нескольких месяцев призналась матери, а та не стала пускать ситуацию на самотек.

В правоохранительных органах приняли заявление женщины. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Собеседник «КП-Уфа» отметил, что тот работает вахтовым методом в городе Липецке.