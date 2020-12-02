Известны личности двух последних жертв коронавируса в Башкиии

От коронавируса за последние сутки скончались жители Октябрьского и Уфы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало данные о двух последних жертв коронавируса.

COVID-19 стал причиной смерти для 76-летнего мужчины из Октябрьского и 59-летней женщины из Уфы. Первый страдал хроническим обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты и ишемической болезнью сердца. В анамнезе уфимки значатся гипертоническая болезнь, бронхиальная астма и морбидное ожирение.

Напомним, по состоянию на 2 декабря 2020 года от коронавируса в Башкирии скончались 85 человек. С начала пандемии носителями COVID-19 стали 14 548 жителей, 12 140 из них выздоровели. Сейчас инфекцию переносят 2323 пациента, 43 находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к ИВЛ.