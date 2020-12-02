Житель Башкирии без разрешения выпил пол-литра водки и получил три удара ножом от своей любовницы

фото: МВД РБ

В башкирском городе Бирске местный житель получил три удара ножом от своей любовницы за выпитые пол-литра водки. Женщина разрешила употребить только две рюмки, однако ее избранник перестарался. Об этом сообщили в региональном МВД. Там рассказали подробности случившегося.

1 декабря 28-летний потерпевшей и его 43-летняя сожительница распивали алкоголь. В какой-то момент женщина решила отправиться в гости к друзьям. Перед уходом она наказала своему кавалеру – оставшиеся пол-литра водки не пить, только пару рюмок.

– Вернувшись через некоторое время, [она] обнаружила пустую тару на столе и пришла в ярость настолько, что стала ругаться и в итоге нанесла удар ножом неблагонадежному собутыльнику. Мужчина попытался дать отпор и сам накинулся на вооруженную даму, которая не стала долго думать и нанесла еще два ножевых в спину и живот, – передали в МВД.

Женщина практически сразу осознала, что натворила, и позвонила участковому полиции. В итоге потерпевшего отправили латать раны в больницу, а подозреваемую – на допрос. В отделе полиции она дала признательные показания, на нее возбудили уголовное дело, а затем отпустили под подписку о невыезде.