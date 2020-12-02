На фоне коронавируса в башкирской психиатрической больнице выросло число пациентов

Одну из пациенток после выписки из ковид-госпиталя поместили в психиатрическую больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне пандемии коронавируса в республиканской клинической психиатрической больницы Башкирии выросло число пациентов. Об этом изданию UfaTime.ru сообщила замглавврача по лечебной работе медучреждения Инесса Ахмерова. Она отметила, что у большинства новых пациентов впервые диагностировали соматоформные, фобические и тревожно-депрессивные расстройства.

Ахмерова рассказала, что «рост числа непсихотических психических расстройств» вызван как распространением самой инфекции, так и теми явлениями, которые этот процесс сопровождают: шумиха в СМИ, карантин, самоизоляции, отказ от привычного образа жизни.

– В фабуле бредовых переживаний у ряда хронических пациентов появились индуцированные высказывания о заражённости коронавирусом и необходимости госпитализации в больницу для лечения, – сказала специалист.

В пример она привела историю 57-летней пациентки, у которой через неделю после выписки из ковид-госпиталя появилась психотическая симптоматика. У женщины нарушилось сознание. Она не понимала, где находится, у нее начались вербальные галлюцинации и проблемы со сном. В конечном итоге пациентку направили в неврологическое отделение.