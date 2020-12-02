В Минздраве Башкирии пояснили, как обратиться к стоматологу носителям коронавируса

В стоматологических поликлиниках принимают пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Башкирии пояснили, как обратиться к зубному врачу носителям коронавируса. Рекомендации дал глава ведомства Максим Забелин во время еженедельного брифинга. По словам чиновника, сейчас в большинстве крупных стоматологических поликлиник, в том числе и республиканской, принимают пациентов с COVID-19 по неотложной ситуации.

– При этом, как правило, есть отдельных вход, отдельный кабинет, и специалисты работают в средствах индивидуальной защиты, – уточнил министр.

Забелин также добавил, что при острой необходимости можно вызвать на дом врача-стоматолога. У него при себе будет необходимо оборудование. Такие вызовы осуществляются преимущественно к маломобильным пациентам. Если больной находится на госпитализации, то к нему в больницу могут направить стоматологическую службу.