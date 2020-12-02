Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Башкирии определились с празднованием Нового года в условиях пандемии COVID-19

Хабиров дал ряд поручений, в том числе увеличить количество ледовых городков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
В новогоднюю ночь бары и рестораны смогут работать круглосуточно

В новогоднюю ночь бары и рестораны смогут работать круглосуточно

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции определились с некоторыми аспектами празднования Нового года в условиях пандемии.

Глава республики Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок, чтобы рассредоточить людей по разным территориям и избежать массового скопления граждан. Все площадки должны быть готовы к 10 декабря.

В детских садах разрешено проводить новогодние утренники, однако родителей на этих мероприятиях быть не должно.

Кафе, бары и рестораны в новогоднюю ночь смогут работать круглосуточного, а в дни каникул – только с 6:00 утра до 2:00 ночи.