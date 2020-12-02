В Уфе на одном из городских маршрутов появились автобусы с валидаторами

фото: Минтранс РБ

В Уфе в салонах автобусов «Башавтотранса», курсирующих по 75 маршруту (ОАО Амстар – ТСК Пушкинский), появились валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Теперь пассажирам этого рейса не придется взаимодействовать с кондуктором – достаточно будет провести пластиковую карту через терминал. Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.

– На сегодняшний день на маршрут выехало 25 автобусов, оснащённых системой бесконтактной оплаты проезда, – отметили в ведомстве. – Внедрение валидаторов позволит не отвлекать водителя от дороги и не прибегать к услугам кондуктора. Увеличивается скорость обслуживания пассажиров.

В Минтрансе добавили, что нововведение приобретает особую актуальность в связи с распространением коронавирусной инфекции.