В Уфе 5-летняя девочка застряла в сидушке от унитаза

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе 5-летняя девочка умудрилась застрять в детском сиденье от унитаза. На помощь ребенку пришли спасатели. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

1 декабря, около десяти часов вечера, на пульт диспетчерской службы обратилась горожанка. Женщина рассказала, что ее 5-летняя дочь надела на голову детскую сидушку от унитаза и не смогла самостоятельно ее снять. Голова малышки прочно засела в пластмассе.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью слесарного инструмента освободили девочку. На это у них ушло не более пяти минут. Ребенок во время операции не пострадал.