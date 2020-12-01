В Казани задержали «Поволжского маньяка», расправившегося с 25 женщинами, среди которых есть уфимки

Убийцу искали с 2011 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани задержали подозреваемого в серийных убийствах, которого активно разыскивали с 2011 года. Как сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, «Поволжский маньяк» с 2011 по 2012 годы жестоко расправился минимум с 25 пожилыми женщинами в возрасте 75-90 лет, причем от рук убийцы могли погибнуть уфимки. Действовал преступник в таких крупных городах как Ижевск, Екатеринбург, Казань, Иваново, Пермь, Ульяново, Нижний Новгород, Волжск, Ульяновск, Самара, Саратов, Челябинск, а последние три убийства, предположительно, мужчина совершил именно в Уфе. Преступник представлялся обычно сотрудником коммунальных служб, после чего вламывался в квартиры беззащитных пенсионерок, убивал их, забирал деньги и ценные вещи.

Сообщается, что в настоящий момент подозреваемый уже дает признательные показания. Официальных комментариев от правоохранительных органов Татарстана еще не поступало.