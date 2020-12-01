Названы районы и города Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Среди районов Башкирии больше всего зараженных в Туймазинском

В министерстве здравоохранения Башкирии назвали города и районы республики с наибольшим число заболевших коронавирусом. Данные актуальны на 1 декабря 2020 года.

На первом месте по количеству случаев COVID-19 находится Уфа – здесь с начала заразились 5 292 жителя (+43 за сутки). Среди районов по этому показателю лидирует Туймазинский, где зафиксировано уже 919 заболевших (+15). Далее следуют Белебеевский район (797; +8), города Салават (624; +12), Нефтекамск (556; 0) и Кумертау (510 +1), а также Мелеузовский район (507; +4) и Стерлитамак (491; +1).

Меньше всего инфицированных по-прежнему в Зилаирском районе (5) и Межгорье (3).

Всего в Башкирии зарегистрировано 14 406 случаев COVID-19 (+142 за сутки), выздоровело 12 009 человек (+87) и умерло – 83 (+1).