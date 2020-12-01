Вице-мэр Уфы возглавит «Башкиравтодор»

фото: ufacity.info

Вице-мэр Уфы Ильдар Юланов, с 2019 года курировавший в городской администрации транспорт и связь, в ближайшее время станет генеральным директором «Башкиравтодора». Об этом назначении сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированного собеседника. 35-летний чиновник сменит на руководящем посту Андрея Пролипото, который возглавлял крупнейшее в республике госпредприятие по строительству и ремонту дорог с сентября 2019 года.

Пресс-секретарь столичной мэрии Марсель Байдавлетов подтвердил «КП-Уфа», что Юланов «переходит на другую работу», но куда именно – не уточнил. Сегодня на сайте «Башкиравтодора» в разделе «руководство предприятия» Юланов несколько часов значился в качестве генерального директора. Затем его заменили другим чиновником – Петром Фроловым, первым замом гендира организации. С чем это связано, неизвестно – пресс-служба предприятия на звонок не ответила.