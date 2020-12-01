В Башкирии при столкновении «семерки» и Renault Duster погиб человек

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 1 декабря, в башкирском поселке Чишмы произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, столкнулись вазовская «семерка» и Renault Duster. За рулем отечественной легковушки находился 82-летний местный житель. От полученных травм он скончался до приезда медицинской бригады. Чтобы вытащить его тело из искореженной машины, спасателям пришлось использовать спецтехнику.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Дорожная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.