Глава Минздрава Башкирии из-за нехватки врачей попросил о помощи медиков из частных клиник

Забелин обратился к медикам с призывом о помощи

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин призвал на помощь в борьбе с коронавирусом медиков из частных клиник и дипломированных специалистов. Он обратился к врачам через свои соцсети 30 ноября. По словам чиновника, сейчас в республике «крайне непростая ситуация с кадрами».

– С марта 2020 года весь штат государственных медицинский учреждений борется с коронавирусной инфекцией COVID-19 и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг, – написал Забелин.

Он отметил, что в помощь врачам больниц были направлены студенты медицинских вузов и колледжей – «но свободных рук все равно не хватает» из-за огромного объема работ.

– Больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности, – добавил министр.

Забелин пообещал обеспечить новоприбывших врачей «всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты» и оплатой «с достойными стимулирующими выплатами». Всех заинтересованных он попросил обращаться в кадровых службы больниц.