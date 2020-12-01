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Коронавирус Covid-19

В Башкирии вновь побит антирекорд по новым случаям коронавируса

Еще один житель скончался от COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 2,3 тысячи человек

Сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 2,3 тысячи человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии вновь установлен антирекорд по новым случаям коронавируса – за минувшие сутки положительный тест сдали 142 человека. За весь период заболели 14 406 жителей региона. Об этом 1 декабря сообщил оперштаб республики по противодействуют COVID-19.

Количество умерших увеличилось на одного человека. С начала пандемии жертвами инфекции стали 83 жителя. Прирост выписанных по выздоровлению составил 87 пациентов (всего – 12 009).

Прямо сейчас коронавирусом болеют 2314 человек (+54 за сутки): 542 лежат в больницах, 1772 переносят болезнь в легкой форме дома на амбулаторном лечении.

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