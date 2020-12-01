В Уфе менеджер-извращенец домогался 15-летнего ребенка

Фото: Рустем Ахунов

Накануне сотрудники полиции, ГИБДД и Следкома по Башкирии задержали 38-летнего жителя Уфимского района. Мужчину обвиняют ни много ни мало в развратных действиях в отношении 15-летнего подростка. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, преступление произошло еще неделю назад, но подозреваемого удалось задержать лишь на днях. Оказалось, что трудится менеджером в одной из крупных уфимских компаний.

По словам собеседника, в доме извращенца провели обыск и изъяли у него автомобиль, ноутбук, сотовый телефон и личные вещи, в том числе одежду. Сейчас подозреваемый задержан. По данным источника, он признался в содеянном.