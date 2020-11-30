Уфимца осудили за убийство знакомого на остановке

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Советский районный суд Уфы вынес приговор 22-летнему жителю Уфы, которого обвиняли в убийстве знакомого прямо на остановке общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, молодого человека признали виновным и приговорили к девяти годам и одному месяцу лишения свободы колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Жуткая история произошла 18 июля 2020 года: в полицию позвонили случайные прохожие, которые сообщили, что нашли тело 31-летнего мужчины на остановке «Спортивная». Прибывшие на место следователи СКР по Башкирии и полицейские установили подозреваемого в убийстве и в считанные часы задержали его.

В ходе следствия и на суде было установлено, что между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, который сначала перерос в драку, а затем в поножовщину. Как оказалось, все произошло из-за знакомой обоим участникам ссоры девушки. Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, в этот момент она находилась на улице вместе с будущим подсудимым.

В драке подсудимый нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. Прибывшие на место медики пытались его спасти, но в итоге лишь констатировали его смерть.

В суде обвиняемый в убийстве свою вину так и не признал.