Военный пенсионер из Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей

фото: "Столото"

Военный пенсионер из Башкирии Вазир Мулюков выиграл в лотерею миллион рублей. Мужчина стал победителем 1357-го тиража «Русского лото». Он купил несколько билетов, один из которых впоследствии оказался счастливым, сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

– Мне пришло сообщение, и внутри что-то екнуло. Я тут же включил компьютер, зашел в личный кабинет и увидел сумму с шестью нолями. Я не могу описать словами свои ощущения, могу лишь сказать, что очень обрадовался, – поделился своими впечатлениями от победы Вазир.

Счастливчик добавил, что участие в лотереи для него «больше как приятное времяпрепровождение», однако на победу он все равно наделся. Сейчас он собирается добавить выигрыш к своим сбережениям и купить квартиру.