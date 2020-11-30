Башкирия потратит более 1,1 млрд рублей на аренду и последующий выкуп 300 дорожных камер

Две камеры будут установлены в башкирской столице Уфе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирия потратит на аренду и последующий выкуп 300 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД более 1,1 млрд рублей. Два госконтракта общей стоимостью 1,13 млрд рублей будут подписаны с московской компанией ПАО «Вымпел-коммуникации» – фирма победила на электронных аукционах. Деньги будут выделены из бюджета Дорожного фонда.

Комплексы перейдут в собственность республики по истечении 60-месячного срока аренды или в случае досрочного расторжения контракта по инициативе исполнителя.

Новые камеры будут установлены в ряде муниципалитетов Башкирии, в том числе и в столице Уфе – в районе ТРЦ «Мега» и на проспекте Салавата Юлаева.