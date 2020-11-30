В Башкирии последним умершим от коронавируса жителем стал 83-летний уфимец

От коронавируса скончался пожилой уфимец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало информацию о последней жертве коронавируса по состоянию на 30 ноября. Общее число умерших от COVID-19 на данный момент составляет 82 человека.

На этот раз ковид стал причиной смерти для 83-летнего уфимца. У него был ряд сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение второй степени.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии было подтверждено 14 264 случаев коронавируса, выздоровело 11 922 человека. Прямо сейчас активными носителями инфекции являются 2260 пациентов: 37 из них находятся в тяжелом состоянии, а 14 подключены к аппаратам ИВЛ.